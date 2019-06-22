В Прикамье выберут депутатов в 12 новых городских округах

СЕГОДНЯ 07:38 2019-06-22T07:38:59+03:00

А всего кандидаты будут бороться за 350 депутатских мандатов

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В избирательной комиссии Пермского края рассказали, кого и как будут выбирать жители региона в единый день выборов в начале сентября.

- 8 сентября в Прикамье пройдет 24 избирательные кампании в 21 муниципальном образовании, в рамках которых будет замещено более 350 депутатских мандатов, - сообщили в избирательной комиссии. - В 17 муниципалитетах избиратели выберут новые созывы Земских Собраний и Городских Дум. 12 из этих муниципалитетов были недавно преобразованы в городские округа, и представительные органы в них будут созданы впервые. В Губахинском и Соликамском городском округах пройдут дополнительные выборы депутатов городских Дум, а в Большесосновском районе состоятся выборы Советов депутатов 3 поселений.

Избирательные кампании во всех муниципалитетах начнутся после официальной публикации решения об их назначении.

ИСТОЧНИК KP.RU