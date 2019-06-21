2019-06-21T15:29:14+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина пытался сжечь сожительницу

От полученных травм женщина скончалась
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Октябрьском районе Перми осудят местного жителя за убийство сожительницы. Трагедия произошла в мае 2019 года. Как установили следователи, мужчина и женщина находились у себя дома. Между сожителями возникла ссора. Разъяренный мужчина облил женщину спиртосодержащей жидкостью и поджёг.

Злоумышленник испугался, что огонь может перекинуться на стены дома и здание сгорит, и начал сбивать огонь с одежды пострадавшей. Ему удалось потушить пламя, но от полученных травм женщина скончалась.

На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю- Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным направлено в суд для рассмотрения по существу

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермяк ударил ножом беременную девушку и скинул ее в яму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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