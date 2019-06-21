2019-06-21T15:11:16+03:00
Общество

Пермские повара защитят честь региона на конкурсе Chef a la Russe

Чемпионат пройдет в Москве
Лилия Абибулаева
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Фото с сайта Правительства Пермского краяФото с сайта Правительства Пермского края
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В Прикамье подвели итоги фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня-2019». В нем приняли участие 75 поваров. В рамках фестиваля был проведен отборочный тур на конкурс Chef a la Russe – всероссийский открытый кулинарный чемпионат среди шеф-поваров, который пройдет в 2020 году в городе Москва.

Отбор провели среди участников номинации «Национальный обед». Она отражает местный колорит участников. Пермяки заняли третье место в номинации, чем заслужили путевку на Всероссийский этап.

Жюри фестиваля отметило победителя конкурса «Гран-при» пермяк Евгений Сыропятов, который приготовил «Суфле из перепелки с печеной грушей и луковым мармеладом». Блюдо покорило не только своим вкусом, но и подачей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в День Молодежи в Перми выступят лучшие группы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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