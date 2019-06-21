«Вытаскивали через окно». В Прикамье на пожаре спасли 86-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-21T14:48:00+03:00

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Жители Еловского района Пермского края проснулись от яркой вспышки -горел соседний дом, где жила 86-летняя пенсионерка. Соседи позвонили пожарным и бросились спасать женщину.

Крыша дома и сени были полностью объяты огнем, а хозяйка дома мирно спала и не ведала о пожаре. Соседи вскрыли окно, разбудили женщину и вытащили ее через окно.

- Сгорели все вещи, обувь, - рассказывает родственница пенсионерки. - Специально зимние вещи на лето туда увезли - все сгорело.

Хозяйка дома не пострадала.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправная проводка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на пожаре спасли 79-летнюю пенсионерку. Когда приехали пожарные, практически все жильцы сами покинули помещение. Помощь требовалась только 79-летней женщине, в квартире которой произошло возгорание. Пенсионерку вывели из огня. Огонь быстро потушили.

ИСТОЧНИК KP.RU