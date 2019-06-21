В Индустриальном районе Перми начали ремонт дворовых территорий

СЕГОДНЯ 14:22 2019-06-21T14:22:13+03:00

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В Перми началось благоустройство придомовых территорий. Так, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» во дворах по улице Космонавта Леонова, 40, 44, улице Космонавта Леонова, 64, 66, 68, улице Карпинского, 101, 103, улице Мира, 29, улице Норильской, 13, улице Подводников, 4 – проспекте Декабристов, 3, 5 заменят асфальт, установят бортовой камень.

Затем подрядные организации приступят к асфальтированию дворовых проездов, тротуаров, парковок.

Всего в этом году по нацпроекту в Индустриальном районе будут благоустроены 13 дворовых территорий, объединяющих 28 многоквартирных домов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли правый поворот с Революции на Сибирскую. С 19 на два дня закрыли правый поворот с улицы Революции на Сибирскую. На этом участке будут подключать водопровод. Также будут проводиться работы по устройству дождеприемных веток по улице Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU