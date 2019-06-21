2019-06-21T13:50:44+03:00
Общество

В Прикамье объявили выборы в думы 12 городских округов

Они пройдут в единый день голосования 8 сентября
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Стал известен перечень выборов в органы местного самоуправления Пермского края, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Он был опубликован 20 июня на сайте избирательной комиссии Прикамья.

В единый день голосования, 9 сентября, в Прикамье пройдут 24 избирательные кампании в 21 муниципальном образовании. Из них избиратели 17 муниципалитетов выберут новые созывы Земских Собраний и Городских Дум, 12 из которых – представительные органы первого созыва преобразованных муниципалитетов. В Губахинском и Соликамском городском округах пройдут дополнительные выборы депутатов Городских Дум, а в Большесосновском районе состоятся выборы Советов депутатов 3 поселений. Кампании во всех муниципалитетах начнутся после официальной публикации решения об их назначении – до 21 июня.

Напомним, ранее мы писали о том, что количество миллиардеров в Прикамье выросло в два раза

ИСТОЧНИК KP.RU

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