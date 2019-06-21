2019-06-21T13:30:25+03:00
Общество

100 000 рублей на счет каждую неделю от «БКС Брокер»

Также новые клиенты смогут получить кэшбэк до 4000 рублей
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До 28 июня в «БКС Брокер» проводится акция, в рамках которой новые клиенты смогут пополнить брокерский счет с карты любого банка без комиссии и получить кэшбэк до 4000 рублей. Еще один бонус акции позволит самым удачливым инвесторам получить 100 000 рублей на счёт.

- Начинайте свой инвестиционный путь с приятных накоплений, – подчеркивает Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер». - Акция от «БКС Брокер» несет приятные бонусы, которые позволят почувствовать выгоду при своих первых финансовых операциях.

Поучаствовать в розыгрыше 100 000 рублей просто – откройте брокерский счет на сайте «БКС Брокер» или в приложении «Мой Брокер» и пополните его минимум на 100 тысяч рублей. Среди открывших счет до 28 июня и ранее его не пополнявших, с помощью генератора случайных чисел будет выбран победитель акции, который и получит денежный приз.

К слову, «БКС Брокер» входит в состав финансовой группы БКС, которая стала победителем национального конкурса «Элита фондового рынка 2018» в четырех номинациях «Компания рынка акций», «Компания срочного рынка», «Компания валютного рынка» и «Брокерская компания года».

Сроки проведения акции с 20.05.2019 по 28.06.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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