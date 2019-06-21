В Прикамье стало больше детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-21T13:26:36+03:00

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На заседании Законодательного собрания Пермского края Светлана Денисова представила доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка за 2018 год.

Детский омбудсмен отметила, что за три года снизилось количество обращений, связанный с нарушением прав детей на территории края. За последний год поступило 2 405 обращений. Также Светлана Денисова подчеркнула рост численности детского населения в крае, несмотря на то, что общая численность населения падает. 579 935 детей зарегистрировано в 2017 году, 585 751 - в 2018.

Из положительных тенденций также было указано увеличение многодетных семей до 29 879 и снижение количества малоимущих семей до 20 256.

К сожалению, есть и отрицательные моменты - выросло количество детей-инвалидов: 9 182 человек - 2017, 9 511 - 2018.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2020 году поддержку по программе «Молодая семья» смогут получить 2400 прикамских семей.

ИСТОЧНИК KP.RU