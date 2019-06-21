«Paramount Blues», «Действуй», «El capitane». В День Молодежи в Перми выступят лучшие группы города

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-21T13:10:43+03:00

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23 июня на городской эспланаде состоится грандиозное событие - празднование Дня Молодежи. С 14:00 для пермяков будут выступать лучшие музыкальные коллективы города, среди которых «Paramount Blues», «Действуй», «El capitane». А также творческие и активные мастер-классы, показательные выступления от федерации спортивного рок-н-ролла и федерации скейтбординга Пермского края, награждение ребят в сфере молодежной политики, концерт, на котором покажут лучшие номера пермских участников фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна-2019».

Вход на мероприятие будет свободным.

Кроме того, в этот же день, 23 июня, состоится открытие «Лето Парка» на городской эспланаде.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фестивале «Seasons в Хохловке» выступит группа «Дельфин».Часовой концерт обойдется в 605 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU