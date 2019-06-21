В 16 часов на сайте "КП"-Пермь" пройдет трансляция с лекции про адаптацию школьников к учебному процессу
Сегодня в 16-00 на нашем сайте состоится прямая трансляция с лекции центра медицинской профилактики. Лекция называется «Адаптация школьников к учебному процессу. Роль семьи». Ее прочитает руководитель проекта «Нейропсихология и семейная психотерапия», врач-психиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Татьяна Огибалова.
Напомним, что в этом месяце на нашем сайте проходит цикл тематических онлайн-лекций для родителей. Первая лекция была о том, как как защитить подростка от пагубных привычек. Лекция про адаптацию - вторая. А третья лекция состоится 25 июня в 16 часов. Она будет о здоровых привычках, которые нужно прививать детям.
ИСТОЧНИК KP.RU