В 16 часов на сайте "КП"-Пермь" пройдет трансляция с лекции про адаптацию школьников к учебному процессу

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-21T10:28:27+03:00

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Сегодня в 16-00 на нашем сайте состоится прямая трансляция с лекции центра медицинской профилактики. Лекция называется «Адаптация школьников к учебному процессу. Роль семьи». Ее прочитает руководитель проекта «Нейропсихология и семейная психотерапия», врач-психиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Татьяна Огибалова.

Напомним, что в этом месяце на нашем сайте проходит цикл тематических онлайн-лекций для родителей. Первая лекция была о том, как как защитить подростка от пагубных привычек. Лекция про адаптацию - вторая. А третья лекция состоится 25 июня в 16 часов. Она будет о здоровых привычках, которые нужно прививать детям.

ИСТОЧНИК KP.RU