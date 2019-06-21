В Перми детей бесплатно научат танцевать

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-21T09:27:31+03:00

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В Мотовилихинском районе начались бесплатные занятия по зумбе для детей. Это яркий веселый заряжающий на позитив танец. Зумба включает в себя элементы сальсы, реггетона и даже хип-хопа, однако его простые движения доступны каждому.

Все больше родителей склоняются к тому, что детям нужны не только занятия в спортивных секциях, но и достаточно простые, но интересные занятия фитнесом. Приучив ребенка с детства получать удовольствие от движения, можно уберечь его от множества проблем, связанных с малоподвижным образом жизни, - отмечают в администрации Мотовилихинского района.

Каждую среду в 19:00 в Аллее Журналистов в микрорайоне Садовый профессиональные тренера будут разучивать с ребятишками интересные связки и поднимать им настроение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми проходят бесплатные утренние зарядки.

ИСТОЧНИК KP.RU