В Прикамье из-за пожара 11 человек остались без крыши над головой

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-21T09:01:33+03:00

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В Пермском крае 20 июня произошел пожар в четрехквартирном доме. Сообщение о пожаре в одноэтажном доме в Кудымкаре поступило в 11:00. Пожарные незамедлительно выехали на место. Когда приехали спасатели, вся крыша здания была объята огнем.

- В здании проживало 11 человек, однако, большей части жильцов дома не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Три человека успели покинуть здание самостоятельно. Эвакуация не потребовалась.

Огнеборцы не дали огню перекинуться на соседние строения. В результате слаженной и оперативной работы погибших и пострадавших во время ЧП нет.

Администрацией города Кудымкара принимается решение о предоставлении жилья из маневренного фонда.

Напомним, ранее мы писали о том, что на пожаре в Прикамье двое детей получили ожоги. Мальчик и девочка получили серьезные травмы

ИСТОЧНИК KP.RU