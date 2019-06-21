Пермяк «бегал» от армии и нарвался на штраф в 20 тысяч рублей
В Перми осудили молодого человека за попытку уклониться от военной службы. В рамках осенней призывной кампании 2018 года медицинской комиссией молодой человек был признан годным для службы в армии.
- Молодой человек лично получил от военного комиссариата повестку о явке на сборный пункт Пермского края для отправки в Вооруженные силы РФ, однако, в указанную в повестке дату, а также последующие дни до окончания призывной компании на сборный пункт не явился, - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Но тратить время на то, чтобы отдать долг Родине, парень не захотел.
Суд признал пермяка виновным в уклонении от службы в армии и обязал заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в весенний призыв в армию отправилисьвсего 2,2 тысячи человек
ИСТОЧНИК KP.RU