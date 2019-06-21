Пермяков приглашают принять участие в семейном реалити-шоу

СЕГОДНЯ 06:54 2019-06-21T06:54:24+03:00

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Психологические тренинги, работа в команде и творческие мастер-классы - всё направлено на улучшение атмосферы в семье. А главный приз - поездка на море. Пермяков приглашают поучаствовать в кастинге нового семейного телешоу «Территория семьи».

- Родители с детьми проведут «смену» с командой профессиональных психологов и семейных коучей, которые помогут им решить проблемы во взаимоотношениях друг с другом и улучшить общую атмосферу в семье. Никаких мобильных телефонов, смартфонов и планшетов – полная изоляция от внешнего мира, чтобы целиком погрузиться в процесс общения с родными и близкими, - отмечают организаторы.

Участники будут ходить в походы, посещать тренинги, создавать арт-объекты.

- Стать героями реалити-шоу могут любые семьи с детьми от 10 лет и старше из разных регионов России. Подать заявку на участие можно онлайн на сайте Я – родитель. Для этого необходимо заполнить анкету и записать ролик с рассказом о своей семье и о проблемах в воспитании детей, с которыми пришлось столкнуться, - добавляют организаторы.

По результатам кастинг выберут 7 семей, которые в августе на одну неделю отправятся в Подмосковье в специально оборудованный лесной лагерь недалеко от столицы. Заявки на участие в реалити-шоу принимаются до 27 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU