«Перфомансы, флешмобы, зеркальные люди». В Прикамье начинаются выпускные балы

СЕГОДНЯ 06:17 2019-06-21T06:17:57+03:00

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Начиная с пятницы, 21 июня, по 5 июля в Перми и крае пройдут выпускные балы. Губернатор Максим Решетников отметил, что в этом из 9-х и 11-х классов выпускаются 53 тысячи человек.

Каждое учебное заведение подготовило свою программу самого запоминающегося выпускного. Но уже традиционно главным событием станет краевой выпускной "Будущее здесь!". Он пройдет 28 июня в самом центре Перми, на эспланаде. Ожидается более 5 тысяч ребят, их учителей и родителей. В этом году он будет приурочен к Году театра в России.

- Выпускников ждёт настоящее театрализованное представление, перформансы, флешмобы, "зеркальные" люди, ожившие статуи и ходулисты. Часть эспланады превратится в настоящее арт-пространство, где ребята смогут сфотографироваться на память, - отметила министр образования Пермского края Раиса Кассина. - Кроме того, в периметре будет установлена интерактивная площадка Party Вus, откуда будут вестись прямые включения с участниками бала.

Также торжественные мероприятия для выпускников пройдут по всему краю. Так, в Кочёвском, Горнозаводском, Чердынском и Бардымском районах состоятся парады выпускников и флешмобы. Во многих муниципальных образованиях, к примеру в Верещагинском, Губахинском, Кунгурском и Юсьвинском районах, запланированы торжественные приёмы глав для активистов, спортсменов, ребят, сдавших госэкзамены с высокими баллами.

ИСТОЧНИК KP.RU