Количество миллиардеров в Прикамье выросло в два раза

СЕГОДНЯ 19:05 2019-06-20T19:05:06+03:00

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Семь жителей Пермского края получили в 2018 году официальный доход свыше одного миллиарда рублей. Еще 16 человек задекларировали доход от 500 миллионов до миллиарда рублей. Об этом сообщила на заседании Законодательного собрания руководитель управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Чулпан Госсамова, которая выступила с докладом об итогах декларационной кампании.

По словам Чулпан Госсамовой, за год количество миллиардеров в Пермском крае увеличилось более чем в два раза. За 2017 год доход свыше миллиарда получили лишь трое жителей региона. А доход от 500 миллионов до миллиарда рублей задекларировали тогда 19 человек.

Ранее мы писали об итогах декларационной кампании среди депутатов городской думы. Первое место среди них занимает Владимир Плотников, который заработал за год более 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU