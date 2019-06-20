Москва перенимает опыт Пермского края по цифровизации здравоохранения

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-20T15:26:26+03:00

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В Москве стартовал III Форум социальных инноваций регионов. На сессии «Москва – территория инновационного развития социальной сферы» обсудили траекторию развития социальной сферы в Москве и то, как столица делится своими наработками с другими регионами страны.

В своём выступлении заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что сейчас социальная поддержка имеет «заявительный подход» и при этом современное общество заинтересовано в индивидуальном получении социальных услуг. Как подчеркнула заммэра Москвы, в основе современной структуры социального блока должны быть четыре базовых принципа: индивидуальный подход к жителям, проактивность государственных структур, синергия работы городских служб и использование новых технологических решений. По словам Анастасии Раковой, современные технологии, обмен информацией позволяют выявить конкретных людей, которые нуждаются в помощи, уйти от принципа «не заявил – не получил». В Москве такие технологии применяются, и столица активно делится разработками с другими регионами страны.

Также заместитель мэра подчеркнула, что есть субъекты, которые ушли намного дальше столицы, просто не всегда имеют возможность это показать. В качестве примера Анастасия Ракова привела Пермский край, где разработана система назначения пакета анализов при подозрении на патологию: «Это первый регион, который придумал и реализовал систему клинических решений в части пакетного назначении анализов при определённых нозологиях. И в ближайшее время мы это тоже обязательно сделаем».

Опытом региона по цифровизации государственных услуг поделился губернатор Пермского края Максим Решетников. Он подчеркнул, что самое важное в реновации социальной сферы – переход к проактивной позиции, и сделать это можно и не имея московского бюджета. «Не только в Москве рождаются новации. Например, Пермский край активно вкладывается в цифровизацию медицины. Сейчас мы уникальны тем, что у нас на 100% внедрены электронные медицинские карты. Не только в городах и крупных поселениях, но и в сёлах. Есть тотальная доступность результатов анализов и осмотров на всех уровнях оказания медицинской помощи. Это даёт возможности для реализации проактивного подхода органов госвласти», — подчеркнул Максим Решетников.

В Пермском крае система здравоохранения «вышла» из кабинетов. Например, в регионе используется 70 тыс. личных кабинетов, то есть 3% населения Прикамья сами интересуются своим здоровьем, проходят онлайн-тесты на раннее выявление заболеваний. Кроме того, через интернет активно ведётся запись к врачу. От широкого использования информационных технологий ожидается снижение нагрузки на врачей и, как следствие, проявление с их стороны большего внимания к пациентам, а не к заполнению медицинских карт. В настоящее время четыре поликлиники в Пермском крае работают полностью без бумаги, в электронном виде. Для этого медицинскому персоналу выданы электронные подписи, разработана защита каналов связи.

Максим Решетников подчеркнул, что цифровизация – это в первую очередь изменение бизнес-процессов. «Объём социальных инноваций нарастает, и цифровизация вместе с изменением бизнес-процессов является основной движущей силой в их развитии», – заявил губернатор Пермского края.

Отдельно глава Прикамья остановился на том, как изменение бизнес-процессов повлияло на систему выявления детского неблагополучия. Максим Решетников отметил, что, к сожалению, в Пермском крае, как и в ещё нескольких регионах, были случаи нападения подростков на других детей. При разборе ситуаций выяснялось, что нападавший ребёнок формально был из благополучной семьи. При этом в разных органах власти имелась информация, что с ним что-то не так, но наличие ведомственных барьеров и защита прав одного в ущерб правам общества привели к таким последствиям. Поэтому, отмечает губернатор, сейчас в крае выстраивается система межведомственного взаимодействия, совместно с прокуратурой решается вопрос о передаче данных, в том числе из медицинских систем. Предполагается, что изменения позволят социальным педагогам обладать полной информацией о ребёнке. «В основе таких изменений лежит цифровизация, работа с большими данными. И конечно, это следствие бюджета, это следствие команды», – резюмировал Максим Решетников.

ИСТОЧНИК KP.RU