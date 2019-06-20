2019-06-20T15:14:45+03:00
Общество

ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир

Услугу можно оформить через интернет
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--Фото: архив "КП"
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ВТБ тиражировал на всю розничную сеть отделений сервис онлайн-заказа и получения оценки квартир для любых ипотечных продуктов. На данный момент клиенты оформили более 80 тысяч отчетов по оценке жилой недвижимости. Сервис доступен на всей территории России.

Это сокращает время работы банка и повышает качество работы оценочных компаний. Процедура помогает в кратчайшие сроки приступить к подготовке ипотечной сделки и исключить необходимость для клиента или оценщика физически доставлять документы в банк. О том, что сервис удобен и востребован свидетельствует статистика. Им пользуются почти 100 % клиентов.

Заказать и оплатить услугу не составит труда. Клиенту не нужно идти в банк, чтобы заказать услугу. Это можно сделать через интернет. В личном кабинете клиент может отследить статус заказа и получить готовый отчет, подписанный электронной цифровой подписью. Благодаря внедренному сервису часть клиентов могут получить готовую оценку сразу же в день заказа.

- Внедрение электронных сервисов – один из этапов диджитализации ипотечного процесса. Для нас важно максимально перевести процедуру в цифровой формат, тем самым снизить себестоимость продукта. Уверены, новые сервисы сделают процесс оформления ипотеки еще более комфортным для клиентов, - комментирует Ольга Балаева, руководитель департамента розничных кредитных рисков, старший вице-президент ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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