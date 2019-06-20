2019-06-20T14:56:58+03:00
Происшествия

Три автомобиля столкнулись на трассе в Прикамье

Есть пострадавшие
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП ДТП ПермьФото: ЧП ДТП Пермь
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Днем 20 июня на объездной дороге Краснокамска произошло массовое ДТП, в результате которого несколько человек пострадали.

Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, на место выехали сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия. В ведомстве подтвердили, что в аварии есть пострадавшие. Количество на данный момент уточняется.

Из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка. Для объезда места аварии организовано реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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