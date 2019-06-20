2019-06-20T14:37:33+03:00
Общество

В Перми 22 июня пройдет акция «Свеча памяти»

Начало мероприятия в 22:00
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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22 июня пермяки соберутся на эспланаде перед монументом «Героям фронта и тыла» и почтят память погибших в Великой Отечественной войне. Горожане выложат из горящих свечей надпись: «Клянёмся помнить». Мероприятие начнется в 22:00.

Мемориальное мероприятие будет сопровождаться живой музыкой в исполнении струнного квартета. Также пермякам расскажут о подвигах предков во время войны.

Перед зажжением свечей на эспланаде подведут итоги акции «Диктант победы». В Перми написали диктант и проверили свои знания о ВОВ порядка 300 человек

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермских выпускников пригласили на «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. 23 июня делегация из 40 человек, куда вошли выпускники из предметно-языковой школы «Дуплекс», гимназии №31, гимназии №3, школы №60, школы №44, школы №12, лицея №10, лицея №3 и лицея №8 отправится в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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