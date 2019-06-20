2019-06-20T14:09:37+03:00
Происшествия

Житель Кудымкара отправится за решетку за долг по алиментам

Мужчина задолжал 131 тысяч
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае местного жителя приговорили к заключению за отказ выплачивать алименты. У мужчины двое несоврешеннолетних детей, но, несмотря на возможность их содержать, он никак не помогал своим детям. Общая задолженность по обязательным платежам составила более 131 тысяч рублей.

Согласно результатам прокурорской проверку, житель Кудымкара, имея работу, выплачивал детям незначительные суммы. Также в ходе проверки стало известно, что подсудимый уже привлекался и к уголовной, и к административной ответственности.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье должник прикинулся своим братом, чтобы запутать приставов. Сотрудники УФССП по Пермскому краю пришли домой к неплательщику. Открыв дверь судебным приставам, и узнав, кого они ищут, должник решил представиться квартиросъемщиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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