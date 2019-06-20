В Краснокамске мужчина украл у знакомой украшения на 210 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-20T13:01:13+03:00

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Жительница Краснокамска обратилась в отдел полиции с заявлением о краже. Потерпевшая сообщила, что из ее квартиры пропали украшения общей стоимостью 210 тысяч.

Ранним утром женщина решила надеть одно из украшений, открыла ящик комода и увидела, что драгоценностей нет. Сотрудники полиции заподозрили мужчину, который приходил к потерпевшей помогать по хозяйству.

По горячим следам злоумышленника задержали. Мужчина Признался, что сделал слепок, а затем и дубликат ключа.

На следующий день, зная, что в жилище никого нет, мужчина проник внутрь и совершил хищение. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято. Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье подростки украли у 78-летней пенсионерки мотоцикл. Также несоврешеннолетние преступники прихватили углошлифовальную машинку

ИСТОЧНИК KP.RU