В Прикамье почти 100 человек написали ЕГЭ на 100 баллов

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-20T12:51:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании правительства Пермского края объявили предварительные результаты государственных экзаменов. Так, в Пермском крае 100 баллов за ЕГЭ получили 96 человек.

Больше всего стобалльников по русскому языку - 49 человек. Химию на максимальный балл написали 13 выпускников, математику – 10, географию – 9. По литературе 100 баллов набрали 6 человек, столько же – по физике. По истории 100 баллов набрали три человека.

Однако результаты еще не всех экзаменов известны. 27 июня огласят результаты по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский), обществознанию, биологии, информатике и ИКТ.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермских выпускников пригласили на «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Приглашение получили школьники, отличившиеся за годы обучения в учебной, спортивной и творческой деятельности.В Питере ребята пробудут три дня. За это время они познакомятся с основными достопримечательностями города во время обзорной экскурсии, а также съездят в Петергоф и в Кронштадт.

ИСТОЧНИК KP.RU