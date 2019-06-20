«Адаптация школьников к учебному процессу. Роль семьи» В Перми пройдет онлайн-лекция для родителей

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-20T12:28:08+03:00

Смотрите ее на нашем сайте

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В пятницу, 21 июня, в 16.00 пройдет онлайн -лекция «Адаптация школьников к учебному процессу. Роль семьи». Ее прочитает главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Пермского края Лариса Юркова. Трансляцию с мероприятия можно будет посмотреть на сайте «Комсомольской правды».

На следующей неделе, во вторник, 25 июня, в 16:00 состоится третья лекция. Она будет посвящена здоровому питанию ребенка.

Мероприятие пройдет в детской клинической больнице №6, по адресу Петропавловская, 109, кабинет№ 217.Также на нашем сайте вы сможете посмотреть онлайн-трансляцию с лекции

Отметим, что лекции и другие мероприятия ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» проходят абсолютно бесплатно.

Мероприятия организованы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» (Программа развития детского здравоохранения Пермского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи)

ИСТОЧНИК KP.RU