На фестивале «Seasons в Хохловке» выступит группа «Дельфин»

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-20T11:22:13+03:00

Часовой концерт обойдется в 605 тысяч рублей

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На сайте госзакупок появился новый электронный аукцион на оказание услуг по выступлению группы «Дельфин» на фестивале «Seasons в Хохловке». Закзчиком выступает ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры». Максимальная цена контракта 605 тысяч рублей.

Фестиваль пройдет 27 июля в Хохловке. Выступление группы, согласно техническому заданию, продлится один час. Группа приедет в составе солиста Андрея Лысикова барабанщика, гитариста, клавишника, звукорежиссера, светохудожника и технического инженера сцены. Артисты, по техническому заданию, должны оказать услуги на высшем профессиональном уровне.

Также для гостей фестиваля выступит группа «Наадя». Концерт обойдется в 110 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что на концерт Владимира Преснякова на Дне города власти Перми потратили 1, 6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU