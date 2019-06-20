Пермякам рассказали, из каких родников нельзя пить воду

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-20T10:37:12+03:00

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В Перми прошел мониториг природных родников на территории города. Отбор воды в источниках осуществляется каждый сезон.

Так, в 2019 году анализ воды провели в 10 родниках:

-деревня Субботино,

-улица Ветлужская, 77/улица Марии Загуменных,

-улица Ключевая,

-улица Гоголя, 7,

-улица Мысовая, 2,

-улица Староазовская, 10,

-у санатория «Родник»,

-у церкви Святого князя Владимира,

-улица Шишкина – улица Кировоградская, 68

-улица Адмирала Нахимова – улица Кировоградская, 38.

Требованиям СанПина качество воды соответствует только в половине источниках: деревня Субботино, улица Ветлужская,77/улица Марии Загуменных, у санатория «Родник», у церкви Святого князя Владимира и на улице Шишкина – улице Кировоградская, 68.

Использовать воду для питья или приготовления пищи из других родников нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU