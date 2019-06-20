Пермякам рассказали, из каких родников нельзя пить воду
В Перми прошел мониториг природных родников на территории города. Отбор воды в источниках осуществляется каждый сезон.
Так, в 2019 году анализ воды провели в 10 родниках:
-деревня Субботино,
-улица Ветлужская, 77/улица Марии Загуменных,
-улица Ключевая,
-улица Гоголя, 7,
-улица Мысовая, 2,
-улица Староазовская, 10,
-у санатория «Родник»,
-у церкви Святого князя Владимира,
-улица Шишкина – улица Кировоградская, 68
-улица Адмирала Нахимова – улица Кировоградская, 38.
Требованиям СанПина качество воды соответствует только в половине источниках: деревня Субботино, улица Ветлужская,77/улица Марии Загуменных, у санатория «Родник», у церкви Святого князя Владимира и на улице Шишкина – улице Кировоградская, 68.
Использовать воду для питья или приготовления пищи из других родников нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU