В Прикамье 20-летняя девушка без прав угнала машину и попала в ДТП

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-20T09:25:58+03:00

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В Березниках задержали 20-летнюю местную жительницу за угон автомобиля у своего знакомого. В отдел полиции обратился 25-летний местный житель. Парень рассказал, что поздно вечером выпивал вместе со своей знакомой. Проснувшись, обнаружил, что ни подруги, ни ключей от «Тойоты Камри» нет.

Обе пропажи быстро обнаружили. Девушку за рулем иномарки нашли спящей в кювете. Оказалось, что у угонщицы не было прав на управления транспортным средством.

- Полицейские выяснили, что когда владелец иномарки уснул, подозреваемая забрала ключи от машины и поехала кататься. За рулем она уснула и допустила съезд в кювет. За езду в нетрезвом виде и отсутствие права управления транспортным средством в отношении девушки составлен протокол об административном правонарушении. Автомобиль с механическими повреждениями возвращен законному владельцу, сумма ущерба устанавливается, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU