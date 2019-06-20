В Перми осудили банду наркодилеров

СЕГОДНЯ 06:41 2019-06-20T06:41:55+03:00

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С октября 2016 года по июль 2017 года пермяки распространяли психотропные вещества по колониям пермского края. Наркотики шестеро местных жителей производили сами и не только отправляли в исправительные учреждения, но продавали на территории Перми и края.

- Как установлено следствием, всего ими было незаконно реализовано около 40 грамм наркотиков, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. - Незаконная деятельность группы лиц пресечена правоохранительными органами в июне 2017 года.

По решению суд наркодилеры сами отравятся за решетку. Их признали виновными во всех эпизодах. Суд назначил им наказание от 8 до 21 года лишения свободы в исправительных колониях строгого и особо строгого режима. Также злоумышленники заплатят штраф в размере от 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили лидера банды наркодилеров.

ИСТОЧНИК KP.RU