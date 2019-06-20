2019-06-20T06:41:55+03:00
Происшествия

В Перми осудили банду наркодилеров

Они поставляли наркотики в исправительные колонии
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

С октября 2016 года по июль 2017 года пермяки распространяли психотропные вещества по колониям пермского края. Наркотики шестеро местных жителей производили сами и не только отправляли в исправительные учреждения, но продавали на территории Перми и края.

- Как установлено следствием, всего ими было незаконно реализовано около 40 грамм наркотиков, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. - Незаконная деятельность группы лиц пресечена правоохранительными органами в июне 2017 года.

По решению суд наркодилеры сами отравятся за решетку. Их признали виновными во всех эпизодах. Суд назначил им наказание от 8 до 21 года лишения свободы в исправительных колониях строгого и особо строгого режима. Также злоумышленники заплатят штраф в размере от 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили лидера банды наркодилеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми откроется «Лето Парк»
Пермяков с «медвежьими» фамилиями пустят в зоопарк по детскому билету
В Прикамье 20-летняя девушка без прав угнала машину и попала в ДТП
В Прикамье наказали директора сельской школы за «дробление» закупок
«Было два громких хлопка». В Перми ночью сгорела машина
В Прикамье мужчина жестоко избил свою сожительницу
Самолет с гражданами Франции экстренно сел на границе Прикамья и Башкирии
Житель Прикамья хотел сжечь мусор, а случайно сжег дом
В Прикамье мотоциклист на скорости вылетел в кювет
Следователи проверяют информацию о том, что полицейский избил пермяка
В Перми у нового автобуса Volgabus отпала дверь
«Квартира оказалась на 8 метров меньше». Жительница Прикамья «наказала» застройщика на 600 тысяч рублей
«Похож на крокодила». Пермяк снял на камеру странное существо из Мотовилихинского пруда
«Долгожданная новость». В Прикамье пропавших людей будут разыскивать с помощью квадрокоптера
Пермская актриса Катерина Шпица начала аукцион платьев с красных дорожек и выставила первый лот
За полгода доступность услуги по вывозу мусора в Прикамье повысилась в 1,5 раза
В Перми забег «На одном дыхании» собрал 500 тысяч рублей на помощь тяжелобольным детям
В выходные на пермской набережной выступят дрессированные собаки
В Перми закрыли правый поворот с Революции на Сибирскую
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается грозы, туман и сильный ветер
В Прикамье под колесами поезда погибли двое мужчин
В Прикамье пропал 60-летний мужчина со сломанным носом
Жители Прикамья могут поделиться лекарством от рака