2019-06-20T06:17:30+03:00
Происшествия

В Прикамье мотоциклист на скорости вылетел в кювет

Мужчину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Фото: ОГИБДД МВД России по Березниковскому городскому округуФото: ОГИБДД МВД России по Березниковскому городскому округу
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Во вторник, 18 июня, в Березниках произошло ДТП с участием мотоциклиста. Мужчина не справился с управлением и угодил в кювет.

Как сообщили в ОГИБДД МВД России по Березниковскому городскому округу, авария произошла вечером 18 июня. Водитель мотоцикла превысил скорость, не справился с управлением и улетел в кювет. Из-за того что, скорость транспортного средства была высокой, мужчина получил серьезные травмы.

С различными переломами его отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в ДТП пострадали 6 человек, 17-летний водитель - погиб. В Пермском крае ночью 19 июня произошла смертельная авария. В результате столкновения иномарки и отечественной легковушки погиб один человек.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства автоаварии. Устанавливается, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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