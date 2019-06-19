2019-06-19T17:53:35+03:00
Происшествия

Следователи проверяют информацию о том, что полицейский избил пермяка

Сейчас он уже не работает в полиции
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Следователи заинтересовались информацией, размещенной в СМИ.

- По данным некоторых изданий, житель Нытвы обвинил полицейского в избиении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Он записал видеообращение и отправил журналистам. В нем сказано, что в феврале этого года в отделе полиции города Нытва его избил сотрудник МВД. Сейчас полицейский уже уволен по отрицательным основаниям.

Следователями Нытвенского отдела СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Когда проверка закончится, будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми у нового автобуса Volgabus отпала дверь
«Квартира оказалась на 8 метров меньше». Жительница Прикамья «наказала» застройщика на 600 тысяч рублей
«Похож на крокодила». Пермяк снял на камеру странное существо из Мотовилихинского пруда
«Долгожданная новость». В Прикамье пропавших людей будут разыскивать с помощью квадрокоптера
Пермская актриса Катерина Шпица начала аукцион платьев с красных дорожек и выставила первый лот
За полгода доступность услуги по вывозу мусора в Прикамье повысилась в 1,5 раза
В Перми забег «На одном дыхании» собрал 500 тысяч рублей на помощь тяжелобольным детям
В выходные на пермской набережной выступят дрессированные собаки
В Перми закрыли правый поворот с Революции на Сибирскую
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается грозы, туман и сильный ветер
В Прикамье под колесами поезда погибли двое мужчин
В Прикамье пропал 60-летний мужчина со сломанным носом
Жители Прикамья могут поделиться лекарством от рака