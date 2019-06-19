Следователи проверяют информацию о том, что полицейский избил пермяка

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-19T17:53:35+03:00

Сейчас он уже не работает в полиции

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Следователи заинтересовались информацией, размещенной в СМИ.

- По данным некоторых изданий, житель Нытвы обвинил полицейского в избиении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Он записал видеообращение и отправил журналистам. В нем сказано, что в феврале этого года в отделе полиции города Нытва его избил сотрудник МВД. Сейчас полицейский уже уволен по отрицательным основаниям.

Следователями Нытвенского отдела СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Когда проверка закончится, будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU