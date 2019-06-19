2019-06-19T15:56:30+03:00
Общество

В Перми у нового автобуса Volgabus отпала дверь

Сообщается, что это произошло на маршруте № 50
Елена КОНОВА
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Фото из группы "ВКонтакте" "Общественный транспорт Перми"Фото из группы "ВКонтакте" "Общественный транспорт Перми"
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Несколько недель назад в Перми стали курсировать автобусы Volgabus. Как сообщает издание "Рифей-Пермь", 18 июня у одного из автобусов отпала задняя дверь.

- По информации из соцсетей, инцидент произошел утром на остановке "Обвинская", - сообщается на сайте издания. - В городском департаменте дорог и транспорта объяснили, что дверь отпала не из-за производственного брака. По версии чиновников, в створ задней двери автобуса №50 попал посторонний предмет, что стало причиной схода двери с петель.

Уточним, что в результате инцидента никто не пострадал. Заднюю дверь починили на месте. В настоящее время автобус продолжает курсировать.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми представили проект новой маршрутной сети. Значительная часть маршрутов изменена. Мы публиковали подробный список с изменениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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