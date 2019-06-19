«Квартира оказалась на 8 метров меньше». Жительница Прикамья «наказала» застройщика на 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-19T15:41:35+03:00

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Квартира стоимостью в 2 миллиона 200 рублей жительнице Кудымкара теперь обойдется на 600 тысяч дешевле - такую сумму по решению суда ей вернет застройщик.

В 2016 году ООО «ТПК «Мирный» сдало в Кудымкаре многоквартирный дом. Одну из квартир в новостройке за 2,2 миллиона рублей приобрела местная жительница.

Однако счастливого новоселья не получилось. Как сообщается на сайте газеты «Парма новости», когда покупательница осмотрела квартиру, то обнаружила множество недостатков. Площадь предоставленной ей квартиры оказалась меньше на 8,3 квадратных метра, чем это было указано в договоре. Но этим неприятные сюрпризы не исчерпывались.

— В каждой квартире отсутствовала сантехника, двери в ванных комнатах не были обиты наличником, не было дверных ручек, в квартирах имелась сырость, скапливалась вода на подоконниках, балконы не отделены, - сообщили изданию в пресс-службе Кудымкарского городского суда.

Покупательница устранила недостатки за свой счет и предложила застройщику компенсировать понесенные расходы. Но тот отказался. И она пошла в суд.

Суд обязал ООО «ТПК «Мирный» выплатить жительнице Кудымкара более 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU