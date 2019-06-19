«Долгожданная новость». В Прикамье пропавших людей будут разыскивать с помощью квадрокоптера

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-19T14:42:43+03:00

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- Друзья! Долгожданная для всех новость! - сообщили волонтеры поисковой группы Пермского края. - Мы купили квадрокоптер.

Организация «Поиск - Пермь» занимается поиском пропавших детей и взрослых с 2011 года. Каждый год она проводит более 200 поисково-спасательных мероприятий. Еще два года назад руководители планировали купить квадрокоптер, но не могли. Все получилось благодаря помощи неравнодушных горожан.

Поисковики сообщили, что купленная модель квадрокоптера, даже эффективнее той, которую планировали приобрести два года назад.

- Сейчас отряд крайне нуждается в создании собственной авиагруппы, - сообщили в сообществе организации. - Для поиска человека в поле с высокой травой требуется больше 100 человек на один километр. Но с такой задачей способен справиться один дрон и расчет из двух специалистов: пилота и наблюдателя-поисковика.

ИСТОЧНИК KP.RU