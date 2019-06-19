2019-06-19T14:42:43+03:00
Общество

«Долгожданная новость». В Прикамье пропавших людей будут разыскивать с помощью квадрокоптера

Сейчас нужно сформировать авиагруппу
Елена КОНОВА
Поделиться:
--Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

- Друзья! Долгожданная для всех новость! - сообщили волонтеры поисковой группы Пермского края. - Мы купили квадрокоптер.

Организация «Поиск - Пермь» занимается поиском пропавших детей и взрослых с 2011 года. Каждый год она проводит более 200 поисково-спасательных мероприятий. Еще два года назад руководители планировали купить квадрокоптер, но не могли. Все получилось благодаря помощи неравнодушных горожан.

Поисковики сообщили, что купленная модель квадрокоптера, даже эффективнее той, которую планировали приобрести два года назад.

- Сейчас отряд крайне нуждается в создании собственной авиагруппы, - сообщили в сообществе организации. - Для поиска человека в поле с высокой травой требуется больше 100 человек на один километр. Но с такой задачей способен справиться один дрон и расчет из двух специалистов: пилота и наблюдателя-поисковика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми у нового автобуса Volgabus отпала дверь
«Квартира оказалась на 8 метров меньше». Жительница Прикамья «наказала» застройщика на 600 тысяч рублей
«Похож на крокодила». Пермяк снял на камеру странное существо из Мотовилихинского пруда
Пермская актриса Катерина Шпица начала аукцион платьев с красных дорожек и выставила первый лот
За полгода доступность услуги по вывозу мусора в Прикамье повысилась в 1,5 раза
В Перми забег «На одном дыхании» собрал 500 тысяч рублей на помощь тяжелобольным детям
В выходные на пермской набережной выступят дрессированные собаки
В Перми закрыли правый поворот с Революции на Сибирскую
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается грозы, туман и сильный ветер
В Прикамье под колесами поезда погибли двое мужчин
В Прикамье пропал 60-летний мужчина со сломанным носом
Жители Прикамья могут поделиться лекарством от рака