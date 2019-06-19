МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается грозы, туман и сильный ветер

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-19T12:35:23+03:00

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Несмотря на то, что 19 и 20 июня синоптики обещали наступление теплой погоды, жителям края нужно быть готовым к сильному ветру и грозам.

- На территории Пермского края ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, ночью местами туман. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, днем 21-26°, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей быть внимательнее, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями, линиями электропередач. Также призывают соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали о том, какая погода ждет жителей Пермского края на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU