В Прикамье пропал 60-летний мужчина со сломанным носом

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-19T11:57:53+03:00

Он ушел из дома 10 дней назад

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае разыскивают 60-летнего Анатолия Шасткина. Мужчина ушел из дома в Кунгуре 9 июня 2019 года и больше на связь не выходил. Родственники забили тревогу, обратились в полицию и к волонтерам. До сих пор от мужчины не было вестей.

В поисковом отряде «Регион59» отметили, что мужчина мог поехать в село Сабарка Суксунского района Пермского края.

Приметы Анатолия Шасткина: рост 165, волосы седые, короткая стрижка, глаза голубые.

Был одет: серая вязаная кофта, джинсы черные или синие, кроссовки синие, мог быть в очках.

Особые приметы: сломан нос.

Родственники просят помощи у жителей края.

Если вы видели 60-летнего Анатолия Шасткина или вам что-либо известно о его местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 8982 4443134 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU