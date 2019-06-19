2019-06-19T11:39:51+03:00
Общество

Жители Прикамья могут поделиться лекарством от рака

С 21 по 28 июня пройдет неделя донорства костного мозга
Лилия Абибулаева
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Фото: фонд "Дедморозим"Фото: фонд "Дедморозим"
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В течение недели жители Прикамья смогут стать донорами костного мозга для людей больных раком. Мероприятия пройдут в Березниках, Чайковском, Краснокамске.

- Доноры костного мозга могут спасти жизнь ребенка или взрослого, больного раком крови, когда другие виды лечения бессильны, - отметили в краевом минздраве.

Ежегодно в трансплантации костного мозга нуждаются 7 тысяч россиян. К сожалению, не у всех есть подходящий донор среди родственников, поэтому приходится искать помощи у посторонних.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на то, что лекарство от рака есть в организме каждого, не все подходят для донорства.

Поделиться им могут только люди, подходящие по состоянию здоровья, в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющие тяжелых заболеваний и беременности. Сдать образец крови и войти в регистр потенциальных доноров можно будет на акциях:

• 21 июня с 11:00 до 14:00 – г. Березники, лаборатория «МедЛабЭкспресс» на ул. Юбилейная, 119

• 25 июня с 11:00 до 14:00 – г. Чайковский, лаборатория «МедЛабЭкспресс» на ул. Приморский бульвар, 29

• 28 июня с 11:00 до 14:00 – г. Краснокамск, лаборатория «МедЛабЭкспресс» на ул. Чапаева, 1

В Перми сдать костный мозг можно в ближайшем пункте «МедЛабЭкспресс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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