Жители Прикамья могут поделиться лекарством от рака
В течение недели жители Прикамья смогут стать донорами костного мозга для людей больных раком. Мероприятия пройдут в Березниках, Чайковском, Краснокамске.
- Доноры костного мозга могут спасти жизнь ребенка или взрослого, больного раком крови, когда другие виды лечения бессильны, - отметили в краевом минздраве.
Ежегодно в трансплантации костного мозга нуждаются 7 тысяч россиян. К сожалению, не у всех есть подходящий донор среди родственников, поэтому приходится искать помощи у посторонних.
В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на то, что лекарство от рака есть в организме каждого, не все подходят для донорства.
Поделиться им могут только люди, подходящие по состоянию здоровья, в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющие тяжелых заболеваний и беременности. Сдать образец крови и войти в регистр потенциальных доноров можно будет на акциях:
• 21 июня с 11:00 до 14:00 – г. Березники, лаборатория «МедЛабЭкспресс» на ул. Юбилейная, 119
• 25 июня с 11:00 до 14:00 – г. Чайковский, лаборатория «МедЛабЭкспресс» на ул. Приморский бульвар, 29
• 28 июня с 11:00 до 14:00 – г. Краснокамск, лаборатория «МедЛабЭкспресс» на ул. Чапаева, 1
В Перми сдать костный мозг можно в ближайшем пункте «МедЛабЭкспресс».
ИСТОЧНИК KP.RU