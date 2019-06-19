В Перми для строительства нового корпуса снесут отделение МСЧ №9

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-19T11:10:24+03:00

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Управление капитального строительства Пермского края разместило на сайте госзакупок новый электронный аукцион на строительство нового хирургического корпуса «Городской клинической больницы им. М. А. Тверье». Новый корпус расположиться на улице Братьев Игнатовых, 2 в Индустриальном районе. Максимальная цена контракта 25 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию новый корпус будет рассчитан на на 380 коек с приемно-диагностическим отделением на 250 посещений в смену. Для строительства нового корпуса планируют снести старое терапевтическое отделение.

- Для размещения хирургического корпуса при проектировании предусмотреть снос 3х этажного кирпичного здания терапевтического корпуса с подвалом и чердаком. Также предусмотреть снос зданий и сооружений, попадающих в пятно застройки, - отмечается в документе.

Победителя аукциона объявят в июле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU