2019-06-19T11:10:24+03:00
Общество

В Перми для строительства нового корпуса снесут отделение МСЧ №9

На проект выделят 25 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Вероника РАНГУЛОВА
Изменить размер текста:

Управление капитального строительства Пермского края разместило на сайте госзакупок новый электронный аукцион на строительство нового хирургического корпуса «Городской клинической больницы им. М. А. Тверье». Новый корпус расположиться на улице Братьев Игнатовых, 2 в Индустриальном районе. Максимальная цена контракта 25 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию новый корпус будет рассчитан на на 380 коек с приемно-диагностическим отделением на 250 посещений в смену. Для строительства нового корпуса планируют снести старое терапевтическое отделение.

- Для размещения хирургического корпуса при проектировании предусмотреть снос 3х этажного кирпичного здания терапевтического корпуса с подвалом и чердаком. Также предусмотреть снос зданий и сооружений, попадающих в пятно застройки, - отмечается в документе.

Победителя аукциона объявят в июле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми забег «На одном дыхании» собрал 500 тысяч рублей на помощь тяжелобольным детям
В выходные на пермской набережной выступят дрессированные собаки
В Перми закрыли правый поворот с Революции на Сибирскую
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается грозы, туман и сильный ветер
В Прикамье под колесами поезда погибли двое мужчин
В Прикамье пропал 60-летний мужчина со сломанным носом
Жители Прикамья могут поделиться лекарством от рака
В Кировском районе Перми отреставрируют деревянные дачи Мешкова и Синакевича
«Забились в угол от страха». На пожаре в Прикамье двое детей получили ожоги
Жителя Прикамья приговорили к 2 годам колонии за кражу продуктов
В Закамске появится новая обустроенная набережная
В Прикамье должник прикинулся другим человеком, чтобы запутать приставов
В Перми на набережной Камы установят скульптуры из песка и сена
В Прикамье в ДТП пострадали 6 человек, 17-летний водитель - погиб
Жители Прикамья обеспокоены появлением лося в черте города
В Пермском крае с начала года на пожарах погибли 117 человек
«Пустячок, а приятно». В Прикамье семья сняла на видео распаковку подарка для новорожденного
В Левшино строят новый переход через железную дорогу
В Перми на комплексе политеха построят 25-метровый бассейн
В Прикамье перевернулась цистерна с нефтью
В рамках нацпроекта Пермский край получил 129 млн рублей на развитие центров компетенций
ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна Fiat Chrysler Automobiles на льготных условиях
В Перми женщину получила штраф за выгул собаки без поводка
В Прикамье мужчина избил приятеля кочергой
В Перми часть старого зоопарка может перейти в собственность РПЦ
Цены на квартиры от ПЗСП вырастут на 1%