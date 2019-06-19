В Прикамье должник прикинулся другим человеком, чтобы запутать приставов

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-19T09:24:51+03:00

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В Пермском крае судебные приставы пришли к должнику домой, чтобы взыскать долг. Однако мужчина не собирался расставаться с деньгами.

Сотрудники УФССП по Пермскому краю пришли домой к неплательщику. Открыв дверь судебным приставам, и узнав, кого они ищут, должник решил представиться квартиросъемщиком.

- Услышав, что люди в форме ищут недобросовестного кредитозаемщика, мужчина изобразил искренне негодование поведением хозяина жилья, но настойчиво заявил, что безответственный собственник не появляется, контактов не оставил и не сообщил, где проживает, - сообщили в УФССП по Пермскому краю. - Для полной убедительности постоялец заявил, что кристально чист перед законом и готов оказать полное содействие представителям исполнительной власти.

Приставы попросили мужчину предъявить документы, так как внешне он был очень похож на должника. На эту просьбу жилец отреагировал странно - стал рассказывать историю о том, как оставил паспорт у родителей, а похож на неплательщика, потому что тот его родной брат.

В результате должник сдался и признался. Судебные приставы арестовали счета должника. Мужчина не хотел долго ходить без денег и быстро попытался выплатить долг.

ИСТОЧНИК KP.RU