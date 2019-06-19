СЕГОДНЯ 07:11 2019-06-19T07:11:13+03:00

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Утром 18 июня жители Чусового опубликовали ролик, на котором видно, как по одной из улиц города в потоке машин бежит маленький лосенок. Животное заметили на улице 50 лет ВЛКСМ. Лось бежал с большой скоростью в сторону лесного массива. Местные жители предположили, что животное напугано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/715385" frameborder="0"></iframe> Жители Прикамья обеспокоены появлением лося в черте города.

В министерстве природы Пермского края отмечают, что до конца августа идет сезон миграции лосей. Появление животных в черте города, рядом с лесными массивами - норма. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными, так как встреча с лосем может оказаться смертельной.

В Пермском крае с 10 по 16 июня произошло 4 аварии с участием лосей. Животные погибли. Всего с начала года произошло 33 ДТП с участием диких лосей. Две аварии произошли в Добрянском районе Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU