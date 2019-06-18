В Левшино строят новый переход через железную дорогу

СЕГОДНЯ 19:24 2019-06-18T19:24:46+03:00

Появится он уже этой осенью

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В Перми на станции Левшино начали строить новый пешеходный переход через железнодорожные пути.

- Переход будет оборудован звуковой и световой сигнализацией. Перед выходом на пути уложат тактильную плитку. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на осень 2019 года, — сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. - Новый переход позволит повысить безопасность пешеходов на станции Левшино, через которую ежесуточно курсируют более 100 пассажирских и грузовых поездов.

В 2020 - 2021 годах в Пермском крае построят еще два перехода: на перегоне Ергач - Кукуштан и станции Кордон.

Ранее мы писали о том, что в Перми на комплексе политеха построят двухэтажное здание ФОКа с 25-метровым бассейном. Все работы должны быть завершены до ноября 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU