В рамках нацпроекта Пермский край получил 129 млн рублей на развитие центров компетенций

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-18T15:43:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На Совете директоров промышленных предприятий Пермского края обсудили результаты реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова, повышение производительности труда – это ещё одно важное направление в работе как предприятий, так и краевых властей. «В прошлом году у нас было 26 участников программы, более 5 тыс. сотрудников мы обучили, рост производительности составил от 3 до 8%. По итогам 2019 года в целом по краю рост производительности должен составить 2,4%. Немаленькие цифры, учитывая объёмы и обороты нашей промышленности. Число участников программы должно увеличиться до 69, а обучаемых сотрудников – до 6 тыс. Все деньги остаются в крае: обучают наши же вузы. 129 млн рублей мы получили из федерального бюджета на поддержку центров компетенций. Это говорит о том, что мы с вами создаём систему, это не разовые проекты, мы с вами создаём культуру. Этот проект должен работать и дальше», – подчеркнул глава региона.

Заместитель министра промышленности Пермского края Елена Дегтярёва рассказала, что документ о получении этих средств из федерального бюджета был подписан на минувшей неделе. «Мы уже отобрали 8 компаний и образовательных учреждений, которые будут предоставлять консультационные услуги по обучению сотрудников для предприятий-участников проекта. Сейчас ведём работу по распределению предприятий, которые будут вести самостоятельную работу с компаниями-консультантами. Кроме того, 15 компаний продолжают вести совместную работу с Федеральным центром компетенций», – добавила замминистра.

Предприятия-участники национального проекта могут получить льготный заём Фонда развития промышленности в размере 50–300 млн рублей под 1% годовых сроком до 5 лет. Средства можно потратить на модернизацию производства и обучение сотрудников.

В частности, в этом году завершены пилотные проекты в АО «Пермский мукомольный завод» и филиале АО «Газпром бытовые системы». Так, на пилотном потоке мукомольного завода по производству пшеничной муки незавершённое производство сократилось на 24,7%, время протекания процессов – на 26%, производительность труда возросла на 1,3%. В рамках проекта предприятию возместят 2,7 млн рублей на обучение сотрудников.

На пилотном потоке «Газпром бытовые системы» по производству встраиваемых духовых шкафов незавершённое производство сократилось на 68%, время протекания процессов уменьшилось на 5%, выработка на одного сотрудника и производительность труда возросли на 33%. Сумма возмещённых средств составила 459 тыс. рублей.

Кроме того, к завершению подходят проекты на предприятиях «ЭЛКАМ-Нефтемаш», АО «Инструментальный завод – Пермские моторы», ООО «Краснокамский РМЗ» и АО «ОДК – Пермские моторы».

На совещании было отмечено, что до 1 октября 2019 года планируется обучить не менее 6 тыс. сотрудников предприятий-участников проекта, а к 1 сентября 2019 года – запустить «Фабрику процессов» совместно с Политехническим университетом. Мастер-класс по работе «Фабрики процессов» состоится в рамках Пермского инженерно-промышленного форума, который пройдёт в октябре этого года.

Генеральный директор ГП «Пермский целлюлозно-бумажный комбинат» Александр Сухановский отметил: «С утверждением нацпроекта по повышению производительности труда мы получили дополнительный импульс для дальнейшего совершенствования производственных процессов. Задача сейчас – удержать те темпы, которые мы набрали. С точки зрения экономики приведу один пример. Благодаря вовлечённости персонала в повышение производительности труда, на производстве гофротары годовая текучесть кадров составила всего лишь 2%. Это говорит о том, что людям интересно у нас работать, развиваться профессионально, и мы предоставляем такие возможности».

Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», в 2018 году получившая статус национального проекта. Участие в ней на данный момент приняли порядка 30 предприятий. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Правительства Пермского края, Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, Регионального центра компетенций и сформированных групп на предприятиях-пилотах.

ИСТОЧНИК KP.RU