В Перми женщину получила штраф за выгул собаки без поводка
В Перми суд оштрафовал местную жительницу за то. что она выгуливала собаку без поводка. Решением суда пермячка должна заплатить 1500 рублей.
Женщина попыталась обжаловать приговор.
- Гражданка просила отменить судебное решение, прекратить производство по делу, мотивировав тем, что собака вывернулась из ошейника и убежала, была отловлена как безнадзорная, а также отсутствием обеспечения Свердловского района Перми площадками для выгула и дрессировки собак, - отметили в пресс-службе краевого суда.
Краевой суд оставил решение Свердловского суда без изменений.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят бывших сотрудниц налоговой службы за присвоение более миллиона рублей. Следствие установило, что сотрудницы Межрайонной ИФНС № 6 по Пермскому краю превысили должностные полномочия и нанесли материальный ущерб государству. Незаконной деятельностью злоумышленницы занимались в течение 9 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU