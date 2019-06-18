2019-06-18T15:15:27+03:00
Общество

В Перми женщину получила штраф за выгул собаки без поводка

За нарушение придется заплатить 1500 рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми суд оштрафовал местную жительницу за то. что она выгуливала собаку без поводка. Решением суда пермячка должна заплатить 1500 рублей.

Женщина попыталась обжаловать приговор.

- Гражданка просила отменить судебное решение, прекратить производство по делу, мотивировав тем, что собака вывернулась из ошейника и убежала, была отловлена как безнадзорная, а также отсутствием обеспечения Свердловского района Перми площадками для выгула и дрессировки собак, - отметили в пресс-службе краевого суда.

Краевой суд оставил решение Свердловского суда без изменений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят бывших сотрудниц налоговой службы за присвоение более миллиона рублей. Следствие установило, что сотрудницы Межрайонной ИФНС № 6 по Пермскому краю превысили должностные полномочия и нанесли материальный ущерб государству. Незаконной деятельностью злоумышленницы занимались в течение 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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