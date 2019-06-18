В Прикамье мужчина избил приятеля кочергой

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-18T14:59:01+03:00

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Двое жителей Верещагинского района вместе выпивали. Между мужчинами произошла ссора, которая быстро переросла в драку. Хозяин квартиры стал выгонять буйного гостя из дома, но 60-летний мужчина уходить не хотел. Он стал избивать хозяина рука и ногами. Когда потерпевший упал, злоумышленник схватил кочергу. Он нанес пострадавшему 40 ударов кочергой. После чего скрылся. Хозяин квартиры потерял сознание.

Его обнаружили друзья, когда пришли навестить. Они вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся в полицию.

- Несмотря на то, что злоумышленник использовал кочергу, на теле потерпевшего остались только ссадины и кровоподтёки, которые квалифицированы врачами как лёгкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю.

Расследование уголовного дела продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU