В Перми часть старого зоопарка может перейти в собственность РПЦ
Власти Перми решили передать территорию старого пермского зоопарка и все вспомогательные сооружения пермской епархии русской православной церкви. Администрация вынесла на рассмотрение пермской гордумы решение о безвозмездной передаче недвижимого имущества, расположенного на ул. Монастырская, 10.
Также предлагается отдать церкви:
• земельный участок площадью 1058 кв.м;
• 1-этажного здания конюшни площадью 76,5 кв.м;
• металлический забор протяженностью 33,5 кв.м;
• два вспомогательных здания площадью 62 и 94 кв.м.
Напомним, ранее мы писали о том, что на две недели в Перми перекроют перекресток Екатерининской и Куйбышева. В течение 2 недель, с 20 июня по 2 июля, подрядчик заменит участок теплосети и ливневую канализацию на улице Екатериненской.Работы проводятся МКУ «Пермблагоустройство» в рамках реконструкции улицы Революции. 5 дней – с 20 по 24 июня – движение на перекрестке будет закрыто полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU