2019-06-18T14:48:50+03:00
Общество

В Перми часть старого зоопарка может перейти в собственность РПЦ

Решение вынесено на рассмотрение
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Власти Перми решили передать территорию старого пермского зоопарка и все вспомогательные сооружения пермской епархии русской православной церкви. Администрация вынесла на рассмотрение пермской гордумы решение о безвозмездной передаче недвижимого имущества, расположенного на ул. Монастырская, 10.

Также предлагается отдать церкви:

• земельный участок площадью 1058 кв.м;

• 1-этажного здания конюшни площадью 76,5 кв.м;

• металлический забор протяженностью 33,5 кв.м;

• два вспомогательных здания площадью 62 и 94 кв.м.

Напомним, ранее мы писали о том, что на две недели в Перми перекроют перекресток Екатерининской и Куйбышева. В течение 2 недель, с 20 июня по 2 июля, подрядчик заменит участок теплосети и ливневую канализацию на улице Екатериненской.Работы проводятся МКУ «Пермблагоустройство» в рамках реконструкции улицы Революции. 5 дней – с 20 по 24 июня – движение на перекрестке будет закрыто полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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