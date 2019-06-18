2019-06-18T14:33:07+03:00
Общество

Цены на квартиры от ПЗСП вырастут на 1%

В среднем квартиры подорожают на 25-30 тысяч рублей
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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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С 1 июля состоится плановое повышение цен на квартиры в строящихся домах от АО «ПЗСП». Плановое повышение цен на 1% коснется всех объектов застройщика. В среднем квартиры подорожают на 25-30 тысяч рублей.

Сегодня в работе у АО «ПЗСП» несколько объектов: Менжинского, 13, 5-я Каховская, 8в, Иньвенская, 19. Соблюдая фирменные стандарты качества, предприятие сдаёт все квартиры с отделкой «под ключ». Она включает надёжную входную дверь, окна премиум-класса, плитку на стенах в ванной комнате, шкафы-купе в коридоре и даже зеркала с полочками. Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/).

Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на квартиры от застройщика можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977. Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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