«Она просилась обратно, но ее не пускали». Волонтеры ищут дом крохотной собачке, которую предали хозяева

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-18T13:01:31+03:00

Сейчас Кукла находится на передержке в Перми

Изменить размер текста: A A

На фотографиях волонтеров - маленькая собачка с испуганным взглядом, которая забилась в угол. Ее назвали Куклой - до того она милая.

- Ее выгнали из дома - наигрались, надоела, - пишут волонтеры. - Она сидела возле дома и просила обратно, но хозяева ее не пускали. По ночам Кукла скулила, чем раздражала жителей дома.

Сейчас Кукла находится на передержке. Она болела, но уже идет на поправку.

- Девочке всего 8 месяцев, - пишут волонтеры. - Даже после предательства хозяев она продолжает верить людям. Очень любит детей.

Если вы хотите помочь собачке или можете забрать ее домой, звоните волонтеру Марии по телефону 8-919-485-91-45.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кунгуре подростки разгромили приют для животных. Они сломали вольеры и выпустили собак на улицы. К счастью, их удалось поймать.

ИСТОЧНИК KP.RU