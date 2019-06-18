2019-06-18T13:01:31+03:00
Дом. Семья

«Она просилась обратно, но ее не пускали». Волонтеры ищут дом крохотной собачке, которую предали хозяева

Сейчас Кукла находится на передержке в Перми
Елена КОНОВА
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Фото волонтеровФото волонтеров
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На фотографиях волонтеров - маленькая собачка с испуганным взглядом, которая забилась в угол. Ее назвали Куклой - до того она милая.

- Ее выгнали из дома - наигрались, надоела, - пишут волонтеры. - Она сидела возле дома и просила обратно, но хозяева ее не пускали. По ночам Кукла скулила, чем раздражала жителей дома.

Сейчас Кукла находится на передержке. Она болела, но уже идет на поправку.

- Девочке всего 8 месяцев, - пишут волонтеры. - Даже после предательства хозяев она продолжает верить людям. Очень любит детей.

Если вы хотите помочь собачке или можете забрать ее домой, звоните волонтеру Марии по телефону 8-919-485-91-45.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кунгуре подростки разгромили приют для животных. Они сломали вольеры и выпустили собак на улицы. К счастью, их удалось поймать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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