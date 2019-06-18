2019-06-18T12:52:02+03:00
Общество

В Перми из санатория сбежала 8-летняя девочка

Малышка пропала вечером 17 июня
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировском районе 17 мая произошло ЧП - из санатория сбежал ребенок. Сотрудники учреждения незамедлительно сообщили в экстренные службы. 8-летняя девочка сбежала около 19:00.

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах, ребенка нашли в течение часа. Девочка была в центре Перми, на улице Пушкина.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае из больницы сбежал 4-летний мальчик. В Соликамске маленький мальчик сбежал из медучреждения. Рано утром 28 мая в отдел полиции Соликамска привели ребенка. 28 мая в отдел полиции г. Соликамска прохожие привели 4–летнего ребенка, которого нашли на улице. В кратчайшие сроки было установлено, что ребенок самовольно ушел из детского медицинского учреждения, куда и был возвращен. Сотрудники полиции провели проверку, оказалось, что малыш сбежал из больницы.В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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