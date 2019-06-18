В Перми начали бороться с борщевиком

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-18T12:18:30+03:00

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В Перми проходит обработка от борщевика. Химический состав уже распылили в Дзержинском районе и в Новыйх Лядах. Используемые препараты безопасны для человека и животных. Обработка пройдет вдоль дорог, на пустырях и в других местах во всех районах Перми. Работы по уничтожению зарослей спланированы на несколько лет, так как запасы семян в почве могут прорастать в течение 5-7 лет и более.

Планируется обработать 30 гектаров полей борщевика.

Основная опасность - это его ядовитость и токсичность. Результатом контакта с растением могут быть ожоги и аллергии.

Напомним, ранее мы писали о том, что парки и скверы Перми обработают от клещей. На данный момент уже обработали сквер им. Дзержинского, сад 250-летия Перми, бульвар по улице Ласьвинской, сквер по улице Худанина, сквер им. Розалии Землячки, сквер у ДК им. Чехова, Комсомольский проспект, Южное, Егошихинское, Головановское, Ново-Лядовское, Верхне-Курьинское кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU