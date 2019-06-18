2019-06-18T12:11:14+03:00
Общество

В Ленинском районе Перми отремонтирую улицы за 1, 5 миллиарда рублей

Всего планируют отремонтировать 90 улиц
Лилия Абибулаева
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--Фото: Юлия Лоза
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Власти Перми объявили аукцион на ремонт улиц в Ленинском районе города. На сайте госзакупок появились два лота, общая стоимость которых составляет 1,5 миллиарда рублей. Подрядчик должен будет до 20 июля 2024 года отремонтировать автодороги, содержать в нормативном состоянии остановки, организовывать противогололедную деятельность. Всего планируют отремонтировать 90 улиц.

Особое внимание уделят улицам Ленина, Пушкина, площади центрального рынка.

Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Прикамья устроил разнос правительству за покупку гаджетов за бюджетные деньги Губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании краевого правительства коснулся темы, о которой он узнал из обзора СМИ. Он указал на недопустимость закупки 12 смартфонов для нужд правительства за бюджетные деньги. Он попросил руководителя аппарата правительства Елену Лопаеву проверить целесообразность закупки гаджетов за бюджетные деньги, как для министерств, так и для самого аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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