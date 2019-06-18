Как защитить подростка от пагубных привычек? Смотрите на нашем сайте трансляцию с лекции

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-18T10:04:06+03:00

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Сегодня, 18 июня, в 14-00 мы проведем на нашем сайте трансляцию с лекции «Как защитить подростка от пагубных привычек». Ее прочитает главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Пермского края Лариса Юркова.

Вторая лекция состоится 21 июня. Она называется «Адаптация школьников к учебному процессу. Роль семьи». А третья лекция пройдет 25 июня. Она будет о здоровом питании ребенка.

Отметим, что лекции и другие мероприятия ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» проходят абсолютно бесплатно.

Мероприятия организованы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» (Программа развития детского здравоохранения Пермского края, включая создание современной инфраструктуры оказания меди

ИСТОЧНИК KP.RU